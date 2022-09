Oslo-politiet har satt inn ekstra patruljer etter flere alvorlige hendelser

– Den siste tiden har det vært flere alvorlige hendelser i byen vår. Slåsskamper, knivstikkinger og skuddvekslinger gjør at mange lurer på om det nå er trygt i Oslo. Dette har vi veldig stor forståelse for og vi tar dette alvorlig, skriver politiet i Oslo, Asker og Bærum på Facebook.

De sier at Oslo er å anse som en trygg by, men at det i perioder kan være større uro i enkelte miljøer.

– Politiet har satt inn ekstra patruljer som skal jobbe trygghetsskapende rundt om i byen. Per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at dette er angrep på tilfeldige personer, men interne konflikter, skriver politiet.