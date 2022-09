– Det er ingen tvil om at medieoppmerksomheten denne uka får folk til å søke til nett, og søke råd om jod, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til P4.

I mars gikk apotekene helt tom for jod etter krigføring ved atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina. Den siste uka har eksperter uttrykt lignende bekymring for en atomkatastrofe på atomkraftverket i Zaporizjzja, som er Ukrainas største.

Dersom en atomulykke inntreffer anbefales alle under 18 år, gravide og ammede å ta jodtabletter. Statens strålevern gir beskjed om det blir aktuelt.

Strålevernforsker Ole Reistad ved Institutt for energiteknikk understreker likevel at en atomulykke i Ukraina ikke vil gi behov for jod-tabletter i Norge.