I fjor høst gikk Cold Case-gruppa til Kripos gjennom sakspapirene i Trine Frantzen-saken med friske øyne, og i sommer leverte de sin sluttrapport til Bergenspolitiet, melder NRK.

Det er samme Kripos-seksjon som bidro til gjenåpningen av Birgitte Tengs-saken i 2016.

– Her går de nøye gjennom hvordan de har jobbet og hva de har sett etter i saken. På slutten av rapporten kommer de med noen anbefalinger. Hva disse rådene går ut på må vi komme tilbake til, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt til rikskringkasteren.

Må finne Frantzen

Han vil ikke si noe om detaljene i Kripos-rapporten, men understreker at anbefalingene vil være å gjøre «mye, litt eller ingenting».

– Håpet og målet vårt er å finne nye ting å starte opp igjen etterforskningen med, slik at vi kan finne Trine Frantzen. Men vi er helt avhengige av å finne henne for å komme videre i etterforskningen, sier Salvesen.

Møtes i oktober

Det er påtaleansvarlig som tar den endelige avgjørelsen om rapporten fra Cold Case er av nok betydning til å gjenåpne saken. Politiet møter Cold Case-gruppa i oktober, melder NRK.

Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har ikke klart å finne ut hva som har skjedd med henne.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av stedet der Frantzen sist ble sett. En teori er at kvinnen, som tilhørte et rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.