Store sprik i bøtenivået for promillekjøring på elsparkesykkel

Skal du kjøre elsparkesykkel etter å ha drukket, er det mye billigere å bli tatt i Oslo enn i Stavanger. Nå vil advokat Brynjar Meling at Høyesterett skal få siste ord. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: NTB