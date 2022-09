Mistenkt for knivdrapene i Canada døde i politiets varetekt



Myles Sanderson, en av de to mistenkte etter de ti knivdrapene i Saskatchewan-provinsen i Canada søndag, døde etter å ha blitt pågrepet. På en pressekonferanse sent onsdag kveld sa Rhonda Blackmore i Saskatchewan-politiet at Sanderson fikk et illebefinnende etter pågripelsen, og at han døde på sykehus.

– Jeg kan ikke si noe om den spesifikke dødsårsaken, sa hun.

Både nyhetsbyrået AP og det canadiske nettstedet Global News fikk opplyst et par timer tidligere av ikke navngitte kilder at Sanderson døde av selvpåførte skader etter at politiet presset bilen hans av veien.

Omfattende transtudie: Vitamin D beskytter ikke mot covid

Å ta tran, som inneholder vitamin D, beskytter verken mot koronavirus, alvorlig korona eller andre luftveisinfeksjoner.

– Vi er sikre på at konklusjonen er korrekt, og det er en skuffende konklusjon. Det hadde vært mye bedre for alle om det hadde vært slik at å ta tran, eller vitamin D, hver dag beviselig beskytter mot covid-19. Men det gjør det altså ikke, sier forsker og lege Arne Søraas til NTB.

Ingen streik i Posten – enighet i meklingen

Spekter og Posten Norge ble rett før midnatt enige med LO Stat/Fagforbundet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det ikke streik i Posten.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt og om partene ikke var blitt enige ville 448 ansatte i Posten gått ut i streik fredag morgen.

– Vi har fått et resultat som er tydelig bedre enn det som medlemmene stemte nei til. Vi har fått ferske penger som gir et solid løft, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans.

Minst 32 døde etter karaokebrann i Vietnam

Dødstallet stiger etter brannen i en karaokebar sør i Vietnam tirsdag. I natt meldte statlige medier at minst 32 er døde.

Det var tirsdag kveld at det brøt ut brann i karaokebaren i byen Thuan An i Binh Duong-provinsen. Dagen etter var fortsatt et karaokerom og et lager utilgjengelig for letemannskaper på grunn av høy temperatur. Tidlig i etterforskningen ser det ut til at en kortslutning var årsaken til brannen.

Sør-Korea foreslår møte med Nord-Korea om familiegjenforeninger

Sør-Korea har foreslått et møte med Nord-Korea i håp om å gjenoppta gjenforeningen av familier som har vært separert på hver sin side av grensa siden Koreakrigen på 50-tallet. Spenningen mellom naboene har vært spent i lang tid på grunn av Nord-Koreas atomprogram og Sør-Koreas tette bånd til USA, som Pyongyang ser som sin erkefiende.

Det er uklart om Nord-Korea vil si ja til forespørselen. Allerede har regimet sagt klart nei til et sørkoreansk tilbud om store bistandsbidrag i bytte mot atomnedrustning.

Møbelsalget svikter i Europa – Ekornes kutter produksjonen

Fra neste uke må møbelprodusenten Ekornes på Sunnmøre redusere til firedagersuke ved deler av produksjonen etter salgssvikt i Europa.

– Nå merker vi at ordreinngangen har dabbet betraktelig av. Fra kommende mandag innfører vi firedagersuke på enkelte produksjonslinjer, sier konsernsjef Roger Lunde til Sunnmørsposten.

Til tross for ordrefallet vil 2022 fortsatt bli et rekordår for møbelkonsernet.