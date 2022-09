Mann tiltalt for å ha smittet kona med hiv

Fra høsten 2013 skal mannen flere ganger ha hatt ubeskyttet sex med sin daværende kone, uten å informere henne om at han var hivsmittet, skriver Haugesunds Avis.

– Overtredelsen anses som grov idet det legges vekt på om smitten er overført ved særlig hensynsløs atferd, står det i tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Rogaland.

Først i 2014 fortalte han kona at han var hivsmittet, heter det i tiltalen. Men senere samme år skal han ifølge tiltalen ha fortalt kona at han var blitt frisk, og at forholdsregler mot smitte ved samleie ikke lenger var nødvendig.

Mannen er tiltalt for å ha brutt paragraf 237a i straffeloven, som omhandler «grov smitteoverføring». Strafferammen er seks års fengsel.

Haugaland og Sunnhordland tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken, som skal opp for retten i desember.