Møbelsalget svikter i Europa – Ekornes kutter produksjonen

– Vi har satt rekorder både i fjor og i år – så sent som i 2. kvartal i år. Men nå merker vi at ordreinngangen har dabbet betraktelig av, sier konsernsjef Roger Lunde til Sunnmørsposten.

Selv om 2022 fortsatt ser ut til å bli et rekordår for møbelkonsernet, så må Ekornes tilpasse produksjonen etter et betydelig ordrefall i Europa.

– Fra kommende mandag innfører vi firedagersuke på enkelte produksjonslinjer, sier han.

Han sier dette gjelder produksjonen av lenestoler ved fabrikken på Ikornnes i Sykkylven.

– Vi må være forberedt på langt tøffere tider framover. 2023 tror jeg blir et vanskelig år for svært mange bedrifter. Til alt hell ligger vi på Sunnmøre, der kraften er billig. Selv om vi ikke er en spesielt kraftkrevende industri, så er jo det et pluss for oss, legger Lunde til.

Andre møbelprodusenter på Sunnmøre som Sunnmørsposten har snakket med, sier at de også ser at ordrene har begynt å tørke inn, og de er derfor spente på fortsettelsen.