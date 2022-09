Kommunestyret i Kinn vedtok å la «Norges rareste kommune» bestå

De to kommunene ble frivillig slått sammen i 2020. Kinn er blitt omtalt som «Norges rareste kommune». Flora og Vågsøy deler ikke kommunegrense, men ligger på hver sin side av Bremanger – som ikke ønsket å bli slått sammen med naboene.

I folkeavstemningen stemte 3.427 personer for oppløsning, mens 3.471 stemte for at kommunen skal opprettholdes, viser opptellingen fra Kinn kommune. I prosent blir det et knapt flertall på 49,14 prosent mot 48,52 prosent. Valgdeltakelsen var også relativt lav.

Kinn kommunestyre fikk siste ord i saken, og dermed består «Norges rareste kommune». Kun 18 av 39 representanter ønsket å dele kommunen. Et tredje forslag ble fremmet under møtet og gikk ut på å la avgjørelsen bli tatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men dette falt.

Det lokale Senterpartiet håper Stortinget vil overprøve vedtaket i kommunestyret.

– Vi blir overkjørt for all framtid. Det er bedre å skilles nå enn å vente til en blir bitre fiender, sa Sps Fredrik Egeberg, ifølge NRK.

Vedtaket blir nå oversendt som en innstilling til statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete. Saken skal også håndteres av kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).