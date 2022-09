Prinsesse Märtha Louise åpnet nytt førerhundanlegg på Ås

Anlegget har plass til rundt 50 hunder og er tilrettelagt for opplæring av fører- og servicehunder.

Det er også satt av plass til sju valpekull samtidig, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Anlegget ble åpnet med snorklipping utført av prinsessen, som også fikk hilse på flere servicehunder og prøvesatt i en rullestol.

Prinsessen ville gjerne snakke om hundene, og ikke om forloveden Durek Verrett, da hun fikk spørsmål av NRK om dialogen mellom foreldrene hennes og ham er i gang.

– Vet du, det er så fint å være her på hundeskolen og det nye bygget her. Jeg håper at mange, mange hunder for lov til å hjelpe mennesker til å bli mer selvstendige i hverdagen og få friheten sin tilbake. Det er jo det disse hundene hjelper med, og det er jeg veldig glad for, svarte hun på spørsmålet til kanalen.