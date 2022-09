Lærerstreiken trappes kraftig opp – nesten 3.000 flere tas ut neste tirsdag

Skoler i Trondheim og Bryne vil for første gang omfattes av streiken.

– Denne opptrappingen viser alvoret i situasjonen, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Fra før er om lag 3.500 medlemmer av Utdanningsforbundet i streik. I tillegg har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut et 40-talls medlemmer hver.

Fra tirsdag går altså rundt ytterligere 3.000 lærere ut i streik. De fleste jobber på skoler i Bergen og Bærum, steder som allerede er rammet. Bryne og Trondheim har ikke hittil vært direkte berørt, men Utdanningsforbundet tar nå ut medlemmer også her.

Det er flest ungdomsskoler og videregående skoler som omfattes. Elever i første klasse skjermes også denne gangen.

– Dialog har ikke gitt resultater

Kommuneorganisasjonen KS har tidligere uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, og at de har gått utover rammen fra frontfagene i industrien. De har ikke mer penger å gi, uttalte områdedirektør Tor Arne Gangsø i august.

KS har også vist til at de andre arbeidslivsorganisasjonene innen KS-området var enige i oppgjøret, mens lærerorganisasjonene sa nei.

Hittil har lærerorganisasjonene lagt seg på et forholdsvis moderat nivå i forhold til tidligere streiker, men tirsdag blir det en langt kraftigere økning.

Partene har siden forrige uke hatt kontakt via riksmekler Mats Ruland. Verken lærerorganisasjonene, KS eller Ruland har ønsket å si noe om hva kontakten har bestått i.

– Det har vært kontakt med Riksmekleren, men så langt har dette ikke gitt noe resultat. Vi kommer til å fortsette streiken helt til vi får på plass en bedre løsning for lærerne, sier Handal.

– Ingen vilje til å komme oss i møte

Han mener arbeidsgiver kommuneorganisasjonen KS ikke ser ut til å ha forstått alvoret i situasjonen.

– Det er tusenvis av elever som berøres, og noen av dem har nå vært rammet lenge, men jeg registrerer ingen vilje fra arbeidsgiver KS til å komme oss i møte, sier han.

Han stiller spørsmål om hva KS baserer sin støtte på.

– De politiske partiene er enige med Utdanningsforbundet om at det skal være lærerutdannede lærere i klasserommene. Elevene etterlyser flere lærere og ser at dette handler om elevens utdanning. 70 prosent av landets befolkning støtter lærerstreiken. Da er det betimelig å spørre om hvem det egentlig er som støtter KS i denne konflikten. Hvem står til ansvar for KS sitt mandat? sier Handal.