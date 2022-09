Kommunesektoren anslår at strømkostnadene vil øke med 8 milliarder

For kraftkommuner betyr den sterke prisveksten også økte inntekter, skriver KS i en pressemelding.

Anslaget er basert på at spotprisen fra uke 34 holder seg ut året, at alle kommunene har spotpriskontrakter, og at kommuner i nord får reduserte strømutgifter. Videre er det lagt til grunn at strømforbruket er det samme som i 2021.

KS presiserer at det er betydelig usikkerhet knyttet til kommunesektorens strømkostnader i år, men mener likevel at de beregningene som er gjort, er det beste anslaget de kan gi.

Hittil i år har kommunesektoren sannsynligvis hatt en økning i strømutgiftene på 4–5 milliarder, heter det i pressemeldingen.