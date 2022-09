Utdanningsforbundet antyder at større streikeuttak kan komme

Hittil streiker om lag 3.600 medlemmer i tre fagforbund. Det omfatter ytterligere 300 som ble tatt ut i streik fra tirsdag, hovedsakelig i Bærum.

Streiken startet allerede 8. juni, men kom i gang for alvor rundt skolestart i august. Foreløpig har forbundene lagt seg på et ganske lavt streikeuttak til å gjelde KS-området, mener Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– De trapper opp veldig lite sammenlignet med tidligere streiker. De er moderate, sier hun til NTB.

Nergaard viser til lærerstreiken i 2014. Den gang var 9.000 medlemmer tatt ut i streik da arbeidskonflikten ble avsluttet 1. september. Denne gangen har uttaket vært i et lavere tempo, bemerker hun.

– Det forteller meg at Utdanningsforbundet, som er størst av de tre fagforbundene, signaliserer: Her kan vi holde på lenge, sier Nergaard til NTB.

– Ville skjerme elevene

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, vil ikke gå i detalj om når neste uttak kommer. Han vil ikke sammenligne situasjonen i dag med streiken for åtte år siden.

– Alle strategier har styrker og svakheter. Vi forsøker å legge oss på en linje som skjermer elevene mest mulig, men KS tvinger kanskje fram en annen holdning hos oss. Det får vi se på, sier Handal.

– I neste streikeuttak?

– Ja, for eksempel.

I tillegg til Utdanningsforbundet, har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag et 40-talls medlemmer hver i streik. Lektorlaget tar ut ytterligere 17 fra mandag.

Fortsatt kontakt via riksmekler

Forrige uke ble det kjent at riksmekler Mats Ruland har tatt kontakt med partene. Han ønsker ikke å si noe om innholdet i dialogen fordi dette er fortrolig, med mindre man er enige om noe annet. Men han bekrefter overfor NTB at det fortsatt er kontakt.

– Jeg har hatt kontakt med partene den siste tiden og vil ha kontakt med dem framover med sikte på å finne en løsning, skriver han i en epost.

Verken KS eller Utdanningsforbundet ønsker å si noe om dialogen, annet at det går gjennom mekleren. De vil heller ikke kommentere om de kan være innstilt på en ny runde med mekling.

Et hakk nærmere løsning?

Fafo-forsker Kristine Nergaard sier det er naturlig at partene holder kortene tett til brystet, men at det tyder på at man er et hakk nærmere en løsning siden det er fortsatt er kontakt.

– Hadde kontakten brutt sammen, hadde vi nok hørt det. Det tyder på at det er en form for dialog, sier hun.

Retten til opplæring

Muligheten for at streiken kan bli avsluttet ved at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd, ser hun som liten. Verken elevenes situasjon når det gjelder psykiske helse eller deres rettigheter til opplæring veier tungt nok per i dag. Men på sikt kan det muligens bli et tema.

– Ifølge opplæringsloven har barn lovfestet rett til utdanning. Blir streiken langvarig nok, så kan det bli et spørsmål. Men dette har vi ingen erfaring med. Det er ikke brukt tvungen lønnsnemnd før med den begrunnelsen, sier hun.

Streiken begynner å bli i lengste laget nå, mener Elevorganisasjon, som støtter lærerne og håper at de vinner fram med sine krav. Organisasjonen er bekymret for konsekvensene for elever, særlig for dem som har mistet undervisning i flere uker.

– Når streiken er over, bør vi se på behovene for det sosiale miljøet og hva som bør gjøres for å ta igjen undervisning, sier leder Aslak Berntsen Husby.