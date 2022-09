Flere unge i Oslo bevæpner seg med kniv

Og det er bare de sakene politiet har valgt å tvitre om, skriver Aftenposten.

Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder der spesielt ungdommer har dratt fram en kniv eller andre typer våpen. I forrige uke ble en 18 år gammel mann fengslet etter en knivstikking utenfor Stovner senter. Offeret, en annen ungdom, ble alvorlig skadd.

Denne uken skjedde nok et knivangrep i Groruddalen. To menn ble knivstukket i nærheten av Furuset senter. Tirsdag kveld ble en mann i 30-årene kjørt til sykehus med livstruende skader etter å ha blitt knivstukket i Vaterlandsparken ved Grønland i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen sa tirsdag til VG at han er bekymret for utviklingen av knivbruk i Oslo.

– Det er et problem at enkelte gutter tar med seg kniven på innerlommen. Det er en del av påkledningen, og man er villig til å bruke den. Og det er ikke for å spikke pinner til pølsegrilling, for å si det slik, sa Johansen til VG.

I en rapport fra Oslo politidistrikt om unge kriminelle, kom det fram nesten 20 prosent var blitt tatt for å bære kniv eller andre typer våpen. Blant dem som begår mye kriminalitet, såkalte gjengangere, er det enda flere. Der hadde halvparten blitt anmeldt for å gå med kniv eller andre våpen. De siste tre årene har politiet øst i Oslo registrert over 75 saker med unge under 15 år som har truet med kniv.