Funksjonshemmet mann dømt for overgrep mot assistenter

Mannen fra Buskerud var tiltalt etter straffeloven paragraf 295, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Mannen er avhengig av hjelp i det daglige og får såkalt BPA (brukerstyrt personlig assistanse) via et firma.

Ifølge tiltalten fikk han to kvinnelige assistenter til å masturbere ham ved å forlede dem om sin medisinske tilstand, og ved å utnytte de to kvinnenes behov for arbeid. Den ene kvinnen forklarte i retten at hun opplevde at hun ville mistet jobben om hun ikke gjorde som tiltalte ba om.

Mannen avviste i sin forklaring i Buskerud tingrett tiltalen fullstendig og nektet for å ha gjort det han ble beskyldt for. Retten mente imidlertid at forklaringen hans ikke er troverdig og la til grunn at det kvinnene forklarte er sant, går det fram av dommen.

I tillegg til fengselsstraffen, der tre måneder ble gjort betinget, er mannen dømt til å betale oppreisning til de to kvinnelige assistentene på til sammen 250.000 kroner.