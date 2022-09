Store norske leksikon måtte blokkere all trafikk fra Russland i sommer

I juni i år gikk en russisk hackergruppe til angrep mot en rekke norske nettsteder. Sjefredaktør Erik Bolstad sier til Vårt Land at Store Norske Leksikon var blant nettstedene som ble rammet.

Ifølge Bolstad er imidlertid ikke dette det eneste dataangrepet Store Norske Leksikon er blitt utsatt for.

– Vi opplever angrep ukentlig, og storangrep omtrent en gang i måneden. Det er stort sett russiske servere og IP-adresser. Før sommeren blokkerte vi all trafikk fra Russland, forteller SNL-redaktøren.

Blokaden ble opphevet i siste halvdel av august. Bolstad frykter likevel at det kan komme flere angrep i framtiden. I ytterste konsekvens er sjefredaktøren redd for at noen skal forsøke å skrive om historien.

– Den store frykten er at noen skal komme seg rundt sikkerhetssystemene våre. De tusen skribentene våre har full tilgang til å oppdatere alle artikler i sine fagområder. Om noen hacker kontoen til han som har ansvar for Ukrainas historie, kan man skrive i vei. Min store frykt er at det skal skje uten at vi merker det, sier sjefredaktør Erik Bolstad.