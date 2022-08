Fengsling i fire uker for 18-åringen som er siktet for drapsforsøk på Stovner

18-åringen er siktet for å ha knivstukket en tenåring i et slagsmål på Stovner tirsdag. Hans forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, opplyser til NTB at 18-åringen samarbeider med politiet.

– Han samarbeider med politiet og er interessert i å få opplyst saken best mulig. Det har vært en foranledning, og han mener han handlet i nødverge. Han ønsker primært å bli løslatt, men har tatt betenkningstid på om han vil anke, sier Johansen.

Politiets hypotese er at en eksisterende konflikt lå bak hendelsen, som skjedde i et boligområde ved Stovner senter. Tenåringen som ble knivstukket, er alvorlig skadd, men utenfor livsfare.