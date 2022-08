Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viser analysen at det er holdepunkter for at tilstrekkelig inntak av D-vitamin kan bidra til å forebygge akutte luftveisinfeksjoner.

– Samlet tyder resultatene på at å ta tilskudd med D-vitamin kan gi beskyttelse mot akutte luftveisinfeksjoner, sier seniorforsker Kristin Holvik.

Den klareste beskyttelsen ble sett ved en daglig dose på mellom 10 og 25 mikrogram i opptil ett år. Beskyttelsen var tydeligst blant barn og unge.

Holvik understreker at lave nivåer av D-vitamin i seg selv ikke nødvendigvis er årsak til sykdom.

– Men det kan være en indikasjon på underliggende sykdom eller redusert helse, som kan henge sammen med at man oppholder seg lite i dagslys eller har et mangelfullt kosthold.

D-vitamin er det eneste vitaminet som kroppen lager selv. Om sommeren kan vi produsere rikelig av dette vitaminet såfremt vi utsetter oss for sollys, men om vinteren i Norge er det vanskelig å dekke behovet sitt uten å ta tilskudd.

Det er få gode kilder til vitamin D i kosten. De beste kildene er fiskeolje og fete fiskeslag som makrell, sild, ørret, laks og kveite.