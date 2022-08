18-åring siktet for drapsforsøk på Stovner – tidligere dømt for vold

18-åringen ble dømt til 50 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for å ha knivstukket og slått en person, skriver TV 2. Han ble i juni når dømt for grov vold etter å ha banket opp to personer utenfor Veitvet senter i Oslo.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 13 onsdag.

Det var ved 12-tiden tirsdag at politiet rykket ut til et slagsmål på Stovner. En tenåring ble knivstukket. Han fikk, ifølge politiet, svært alvorlige skader i overkroppen og tilstanden hans var en stund kritisk. Han er nå utenfor livsfare, og politiet håper å få avhørt ham onsdag.

–Tilstanden til den fornærmede er opplyst å være stabil og vi vil forsøke å avhøre ham så snart han er i stand til det, opplyser i Oslo politidistrikt.

Tilstanden til den fornærmede er opplyst å være stabil og vi vil forsøke å avhøre ham så snart han er i stand til det.

Politiets hypotese er at en eksisterende konflikt ligger bak hendelsen, som skjedde i et boligområde i nærheten av Stovner senter i Oslo