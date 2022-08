Gorbatsjov hylles som en mann som endret historiens gang



Flere hyller Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionens siste leder, etter hans død i går kveld. Han beskrives av FNs generalsekretær António Guterres som en «unik statsmann som endret historiens kurs», mens USAs president Joe Biden hyller ham som en enestående visjonær.

– En med blikket til å se at en annen framtid var mulig og motet til å risikere hele karrieren for å komme dit. Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, sier Biden. Gorbatsjov ble 91 år.

Nyhetsbyrå: Zelenskyj drar kanskje til FN-møte i New York

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan komme til å delta fysisk under FNs hovedforsamling i New York i september, får nyhetsbyrået DPA opplyst av diplomatkilder.

Kilder i Sikkerhetsrådet opplyser til DPA at Ukrainas delegasjon planlegger for at Zelenskyj skal delta på det årlige møtet mellom FNs statsledere og regjeringer. De understreker imidlertid at enhver reise Zelenskyj utgir seg på, kan være livsfarlig. Avgjørelsen vil avhenge av den militære situasjonen i Ukraina, heter det videre.

Ingen streik i vin- og brennevinsbransjen

Det er enighet mellom partene i vin- og brennevinsbransjen, og dermed blir det ingen streik. NHO Mat og Drikke meldte om enigheten ved midnatt, som var fristen for meklingen med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 4 kroner til alle med virkning fra 1. mai. I tillegg økes minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget. Fagarbeidertillegget økes med 2,50 kroner til 10 kroner per time.

Bare en av fem er redd for å bli koronasmittet

De fleste nordmenn tror koronaviruset vil være med oss lenge, men kun en av fem er nå er redd for å bli smittet, ifølge en spørreundersøkelse. Mens 19 prosent nå i august oppgir at de er bekymret for å bli smittet, er 62 prosent ikke bekymret, ifølge Norsk koronamonitor.

– Folk flest er ikke lengre bekymret for å bli smittet. Mange har nok vent seg til å leve med koronaviruset i samfunnet, og få tror vi er kvitt viruset på lenge, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Kraftig husbrann i Ørsta

Det brøt ut brann i et hus i Barstadvik i Møre og Romsdal i natt. E39 ble stengt på grunn av dette. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om brannen klokka 2.44.

– Det brenner kraftig i huset. To nabohus er evakuert. Ingen personskader, men huseier har pustet inn litt røyk, skrev operasjonssentralen.

Nytt luftangrep mot Tigrays regionhovedstad

Mekele, hovedstaden i Tigray-regionen i Etiopia, ble sent i går kveld truffet av et luftangrep, ifølge Tigray-opprørere og helsepersonell. Meldingene kommer etter at kampene på bakken blusset opp igjen mellom etiopiske regjeringsstyrker og opprørsbevegelsen Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) i forrige uke, etter fem måneder med våpenhvile.

– Droneangrep på natta i Mekele. Ingen tenkelige militære mål. Mekele-sykehus blant målene, og minst tre bomber er sluppet, tvitrer TPLF-talsmann Getachew Reda.