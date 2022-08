– De tre pågrepne skal forklare seg i kveld. Samtidig er det en del arbeidsoppgaver som gjenstår. Det er fortsatt ikke meldt om at noen ble skadd i forbindelse med skytingen, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

Oslo-politiet ser ingen sammenheng mellom skyteepisoden på Torshov og voldsepisoden på Stovner i Oslo tidligere tirsdag der en tenåring ble fraktet til sykehus med kritiske stikkskader.

– Vi etterforsker sakene hver for seg. Det er ikke noe åpenbart som tilsier at sakene har noe med hverandre å gjøre, sier Sandnes.

Jobber videre med å sikre spor

I forbindelse med skytingen sperret politiet av et område i Torshovgata/Per Kvibergs gate utenfor Lilleborg skole.

– Nå jobber vi videre med å sikre spor og å gjennomgå elektroniske spor, samt se videre på vitneopplysninger, sier Sandnes.

Det var klokken 20.26 tirsdag kveld at Oslo politidistrikt meldte om at det hadde blitt avfyrt skudd mellom to biler på Torshov. Om lag 45 minutter senere, klokken 21.09, opplyste politiet at de hadde kontroll på to biler de mener kan settes i forbindelse med hendelsen.

– Tre personer er pågrepet. Vi avhører vitner på stedet, skrev Oslo politidistrikt på Twitter.

Detaljer omkring hendelsesforløpet er ukjent.

Politiet undersøker hva som har skjedd etter at det skal ha blitt avfyrt skudd på Torshov i Oslo. Ingen er meldt skadd i forbindelse med hendelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Gjemte seg inne på bar

Flere personer var vitne til skytingen. Politiets innsatsleder Nicolay Backe-Henden opplyser at flere personer oppholdt seg ved to restauranter der skyteepisoden fant sted.

– Vi har snakket med en del der, men vi vil ikke gå i detaljer om hva vitnene har sagt, sier han.

Et vitne Aftenposten har snakket med, forteller om fire-fem avfyrte skudd. To andre vitner var inne på baren Bruun-Larsen da skuddene ble avfyrt.

– Jeg sto i baren og skulle kjøpe øl da jeg hørte flere skudd. Jeg så mange som løp inn. Da løp vi ned, fant en åpen utgang og løp så langt vi klarte, sier det ene vitnet til avisa.

Det andre vitnet hørte ikke skuddene selv. Vedkommende ble sittende igjen inne på Bruun-Larsen.

– Jeg så folk velte glass, spurte inn, kaste seg ned på bakken og gjemme seg. Det var helt kaotisk. Instinktene slo inn, og folk begynte å oppføre seg dyrisk, sier han.

Innsatsleder Backe-Henden sier at politiet har gjort noen funn på stedet som er interessante, uten å opplyse om hva som er funnet.