Tenåring kritisk skadd etter mulig knivstikking i Oslo

Tenåringen har det politiet beskriver som «svært alvorlige» skader i overkroppen.

– Det jeg kan si om tilstanden til vedkommende etter informasjon fra sykehuset, er at situasjonen er kritisk, sier fungerende seksjonsleder Ingebjørg Hansen ved drapsseksjonen i Oslo-politiet til NTB tirsdag ettermiddag.

Hun bekrefter at en ung mann er pågrepet i forbindelse med hendelsen, og at vedkommende er lettere skadd. Politiet etterforsker hendelsen som et drapsforsøk.

Vil ha kontakt med vitner

Politiet utelukker ikke at flere personer var involvert i hendelsen, som begynte som et slagsmål.

– Vi mener at flere kan ha vært involvert. Det er et uoversiktlig bilde, og vi jobber med å innhente mest mulig informasjon, sier Hansen.

Politiet har informasjon om at flere personer var til stede under hendelsen og ønsker at alle vitner tar kontakt med politiet.

– Vi ønsker å høre fra både de som var der med kjennskap til situasjonen og fra uavhengige vitner som tilfeldigvis var på åstedet, sier seksjonslederen.

Hansen sier det er blitt brukt et stikkvåpen, men vil ikke spesifisere om hendelsen var en knivstikking av hensyn til den pågående etterforskningen.

Kontroll på flere stikkvåpen

Politiet bekreftet overfor Dagbladet tidligere tirsdag at de hadde kontroll på flere stikkvåpen på stedet.

– Vi har kontroll på flere stikkvåpen. Det fremstår ikke som en tilfeldig hendelse. Guttene er i slutten av tenårene, sier innsatsleder Kristoffer Bang til avisen.

Politiet jobber med en hypotese om at en eksisterende konflikt ligger bak hendelsen, som skal ha skjedd i et boligområde i nærheten av Stovner senter i Oslo i 12-tiden tirsdag.