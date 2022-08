De rettspsykiatriske sakkyndige som har undersøkt sønnen, har diagnostisert 37-åringen som paranoid schizofren og slått fast at han hadde en avvikende virkelighetsoppfatning den 12. april 2021 da han drepte faren.

I 2016 hadde han brutt med hele familien på morssiden, og med kjæresten, og flyttet til Kongsberg. Han følte seg overvåket av moren og ekskjæresten og ville ikke at noen skulle vite om den nye adressen. Bare faren, advokat Tor Kjærvik, beholdt han viss kontakt med. Men utpå vårparten i 2021 brøt han også kontakten med faren.

Følte en konflikt

Foreldrenes skilsmisse da han var ti år og en økende følelse av at han ble overvåket og ville være i fred, samtidig som han følte en form for uforløst konflikt med faren og moren, skal tatt mer og mer plass i tankene til 37-åringen.

I retten forklarte 37-åringen at dagene og ukene før drapet gled over i hverandre, og at han i ettertid ikke kan skille dem fra hverandre.

– De siste ukene før alt skjedde, tok konflikten med faren min opp størsteplassen av livet mitt, sa sønnen på spørsmål fra forsvareren, advokat Sol Elden.

Følte seg overvåket

Til psykiater Synne Sørheim, en av de to sakkyndige, forklarte han at fra vinteren 2021 følte han seg mer og mer overvåket av faren. Advokaten kunne vite alle tankene hans, mente 37-åringen, som samtidig følte seg mer og mer fysisk koblet på faren, og at han merket farens helseproblemer direkte på kroppen.

– Han kunne merke tankene mine. Og det var en følelse av at hans hjerte ble mitt hjerte, fortalte sønnen, som til slutt ble lagt inn på sykehuset i Kongsberg hvor hjertet ble undersøkt.

Der fant de ingenting galt.

Våren 2021, som var preget av coronautbrudd og nedstenging, traff ikke 37-åringen noen andre faren, som han hadde sporadiske møter med i Oslo. I stigende grad følte han seg overvåket av den eneste han hadde kontakt med.

Fornærmede Merete Bertheussen, som var samboer med Tor Kjærvik, og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i retten i Lillestrøm tinghus tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

- Ikke noe valg

Var du tvinge til å skyte ham, eller hadde du et valg, spurte statsadvokat Sturla Henriksbø mot slutten av utspørringen.

– Jeg følte ikke at jeg hadde noe valg. Det var en situasjon jeg måtte løse, svarte 37-åringen.

I sin forklaring for retten fortalte han at han først skjøt faren med et skudd, før han snudde seg og skjøt etter samboeren hans. Da hun greide å flykte ut av huset, gikk han tilbake til den hardt skadde faren i stua og skjøt ham enda en gang før han forlot huset og meldte seg for politiet.