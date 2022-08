Spilte av nødsamtale fra da advokat Kjærvik ble skutt

Med den drepte advokatens 37 år gamle sønn på tiltalebenken forklarte Merete Bertheussen hvordan hun måtte flykte ut av sin egen leilighet på Røa i Oslo den 12. april i fjor. Bak henne i stua hadde samboerens sønn nettopp skutt faren to ganger.

Sønnen hadde sittet tvers overfor faren, som med en pistol rett mot ansiktet hadde tryglet for sitt liv. Til slutt hadde sønnen skutt faren og snudde seg deretter mot samboeren og skjøt åtte skudd etter kvinnen.

– Jeg skjønte at nå skal vi dø alle sammen. Jeg var fullt konsentrert på å få varslet hvem som hadde drept oss, fortalte Bertheussen.

Kjente trykket fra kulene

– Jeg løp ut den andre kjøkkendøren, mot utgangen. Det haglet rundt meg, det kokte kuler. Jeg var sikker på at jeg var truffet, for jeg kjente trykket på siden av meg, fortalte hun videre.

Bertheussen løp rett inn til naboen hvor hun fikk varslet nødetatene om hva som hadde skjedd. Da hun fikk vite at gjerningsmannen hadde forlatt leiligheten, gikk hun tilbake for å se om hun kunne redde samboeren til helsepersonell kom fram til adressen.

– Det var enormt med blod. Jeg håpte de skulle klare noe, men jeg så det var galt, men en håper jo, fortalte kvinnen gråtende mens hun fortalte om de dramatiske minuttene.

Erkjente drapet

Fra rettssaken etter drapet på advokat Tor Kjærvik og drapsforsøket på hans samboer Merete Bertheussen, her med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Rusten, Ole Berg / NTB

Da rettssaken startet i Romerike og Glåmdal tingrett på morgenen, erkjente 37-åringen at han hadde skutt og drept faren, og at han hadde forsøkt å drepe farens samboer. Han ble ikke spurt om han er erkjente straffskyld. Sakkyndige har vurdert ham til å lide av paranoid schizofreni, og at han kan ha hatt en sterkt avvikende sinnstilstand da han begikk drapet.

I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Graden av utilregnelig skal dere vurdere – det er en rettslig vurdering, ikke en medisinsk vurdering. I denne saken mener jeg at det vil være en ikke en helt enkelt vurdering, sa aktor, statsadvokat Sturla Henriksbø, da han åpnet rettssaken.

Nødsamtaler

Statsadvokaten startet med å spille av to nødsamtaler fra kvelden 12. april i fjor da drapet på advokaten skjedde på Røa i Oslo.

Den første telefonen var den åtte minutter lange samtalen Merete Bertheussen hadde med politiet etter å ha flyktet inn til naboen. Retten fikk høre hvor sjokkert og desperat kvinnen ba politiet om hjelp til å redde Kjærvik som lå dødelig skadd etter å ha blitt skutt to ganger.

Gjenhøret med samtalen ble en åpenbar påkjenning for Bertheussen. Mens statsadvokaten spilte av hele opptaket, brøt kvinnen sammen. Bertheussen er til stede i retten sammen med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Etterpå spilte statsadvokaten også av opptaket fra da 37-åringen etter å løpt fra farens leilighet, ringte til politiet hvor han, tilsynelatende rolig og fattet, presenterte seg og sa han hadde skutt faren, og at han ville melde seg for politiet.

– Jeg har gjort noe ulovlig. Jeg har skutt og drept faren min. Det var lang familiekonflikt som ikke lot seg løse, så det toppet seg for meg. Jeg har lagt fra meg pistolen min, sa mannen på opptaket.

Strid om arverett

Påtalemyndigheten har varslet krav om at sønnen skal fradømmes arveretten etter faren. Kjærviks samboer gjennom nesten 30 år kan ikke selge leiligheten hun delte med advokaten, med mindre sønnen fradømmes dette. Hun har bodd i leiligheten siden drapet, men fortalte i retten at det er en påkjenning.

– Jeg føler meg låst i situasjonen, sa kvinnen fortvilt.

Etter pågripelsen ble sønnen først plassert i fengsel, men etter å ha fått et psykisk sammenbrudd ble han overført til Blakstad sykehus, hvor han fremdeles er innlagt.