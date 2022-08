Togtrøbbel fører til enkeltsporet drift mellom Drammen og Asker

Ifølge pressevakt Harry Korslund i Bane Nor ble de rammet av to feil på morgenkvisten. Feilene gjør at de må ha enkeltsporet drift mellom Drammen og Asker, noe som gir både forsinkelser og innstilte tog.

– Først ble det meldt om feil på en sporveksel mellom Drammen og Brakerøya. Deretter oppsto det feil på strømforsyningen lokalt i Drammen, forteller Korslund til NTB ved 8.30-tiden tirsdag morgen.

Han sier de ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette feilen.