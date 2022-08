Hurtigruten tapte mindre penger i andre kvartal

Omsetningen steg til det tredobbelte, fra 50 millioner euro, til 149 millioner euro, skriver Finansavisen.

Driftsresultatet for andre kvartal bedret seg fra minus 47 millioner euro til minus 15 millioner euro. For første gang siden starten av koronapandemien har selskapet et positivt resultat etter skatt i juni.

– Andre kvartal var påvirket av pandemien, men gradvis gjennom kvartalet kom forretningsenhetene tilbake til normal drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

– Tatt i betraktning hva vi har vært gjennom de siste to årene, er utsiktene veldig positive. Så langt dette kvartalet har skipene våre hatt mange gjester, og våre forretningsenheter lanserer nå nye og spennende reisemål som vil øke den globale entusiasmen for eventyrreiser enda mer, sier konsernsjefen videre.

Alle Hurtigrutens skip er nå i drift – langs norskekysten, Grønland, Svalbard og Alaska, samt Galapagos.