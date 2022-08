27-åring frifunnet for seksuelt overgrep mot utviklingshemmet kvinne

De to møtte hverandre på et nettsted for single i september 2020. Kort tid etter møttes de og hadde sex i hans leilighet, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen ble dømt til ett år og fire måneders fengsel i Sør-Rogaland tingrett. 27-åringen anket dommen og nekter for at han i det hele tatt var kjent med fornærmedes utviklingshemming.

Han ble frikjent siden flertallet i Gulating lagmannsretten mener at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig. I dommen står det videre at slik flertallet ser det var det ingen opplysninger som tydet på at fornærmede ga uttrykk for at hun ikke ville ha sex.

Rettens mindretall, bestående av én meddommer, mener imidlertid at tiltalte må dømmes. Mindretallet peker blant annet på at fornærmede har en fungering som et barn på mellom 8 og 12 år.

27-åringens forsvarer, advokat Espen Egeli Breivik, sier til avisa at hans klient er glad og lettet for at saken nå er ferdig.

– Det er snart to år siden hendelsen fant sted, og det har vært en stor belastning for min klient å ha anklagene hengende over seg så lenge. Neste steg blir å fremme et krav om oppreisningserstatning på min klients vegne for urettmessig straffeforfølgning, sier han.

Avisa har ikke lyktes å få kommentarer fra fornærmedes bistandsadvokat, advokat Kjersti Jæger.