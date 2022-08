Yara og Northern Lights har inngått avtale om karbontransport og -lagring

– Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vi nå er på vei til å fjerne CO2-utslipp fra produksjonsanlegget vårt i Sluiskil. Dette vil ta oss et steg videre mot karbonfri matproduksjon og akselerere tilførselen av ren ammoniakk til drivstoff- og kraftproduksjon, sier Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara, i en pressemelding.

De to selskapene omtaler enigheten som verdens første kommersielle avtale der CO2 skal transporteres fra ett land til et annet, og deretter lagres.

Yara-fabrikken i Nederland produserer ammoniakk og gjødsel. Avtalen innebærer at Northern Lights fra 2025 hvert år vil frakte 800.000 tonn CO2 som er fanget fra fabrikken, med skip til mottaksterminalen i Øygarden utenfor Bergen. Derfra sendes CO2-en til permanent lagring 2.600 meter under havbunnen ute i Nordsjøen.

Langskip-prosjekt

Northern Lights er en del av CO2-fangst og -lagringsprosjektet til den norske staten, kalt Langskip. Det drives av oljeselskapene Equinor, Shell og TotalEnergies, men 80 prosent av finansieringen kommer fra den norske regjeringen.

I pressemeldingen presiserer Yara og Northern Lights at ikke alle detaljene i avtalen er helt på plass ennå.

– Yara er vår første kommersielle kunde og fyller vår ledige kapasitet i Northern Lights. Med dette etablerer vi et marked for transport og lagring av CO2, sier Northern Lights-direktør Børre Jacobsen.

– Et klimaverktøy for Europa

– Fra tidlig i 2025 vil vi frakte de første tonnene med CO2 fra Nederland til Norge. Dette vil vise at karbonfangst og -lagring er et klimaverktøy for Europa, sier Jacobsen.

Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 9 mandag formiddag på energimessen ONS i Stavanger. I tillegg til Yara- og Northern Lights-ledelsen er også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og toppledelsen i Equinor, Shell og TotalEnergies til stede.