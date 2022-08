Venezuela og Colombia gjenoppretter de diplomatiske forbindelsene



Venezuela og Colombia er enige om å gjenoppta den diplomatiske kontakten igjen, tre år etter at forholdet ble lagt på is. Armando Benedetti, colombianernes nye ambassadør til Venezuela, ankom i går den venezuelanske hovedstaden Caracas.

Colombias tidligere president Ivan Duque var blant dem som sluttet helhjertet opp om Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó og anerkjente han som landets rettsmessige president etter valget i 2018.

Guaidó mente Maduros seier skyldtes valgfusk og fikk støtte fra en rekke vestlige land, blant dem USA. I februar 2019 brøt Duque de diplomatiske forbindelsene med Venezuela og stengte grensa.

Fristaden Christiania sier ja til boligbygging



Innbyggerne i Christiania i København sier ja til den danske regjeringens forslag om boligbygging i fristaden, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået Ritzau. Dermed skal det bygges ut et boligareal på 15.000 kvadratmeter innen 2031. Det dreier seg om subsidierte boliger som skal avhjelpe boligmangel.

– Vi har sagt ja fordi det er noen ganske alvorlige ting som skje om vi ikke sier ja. Det var vanskelig å si nei, fordi vi da ville miste alle muligheter til å utvikle Christiania. Vi ville ikke ha økonomien til det, sa talsperson Hulda Mader natt til mandag.

I praksis betyr avtalen at 300 nye beboere vil flytte inn innen 2031, ifølge Ritzau.

Svigerinnen til Perus president beordres varetektsfengslet

En peruansk dommer har beordret at president Pedro Castillos korrupsjonsanklagede svigerinne blir varetektsfengslet i opptil to og et halvt år. Yenifer Paredes mistenkes for korrupsjon og hvitvasking og har bodd i presidentpalasset sammen med familien.

Dommer Johnny Gómez forklarte avgjørelsen med at det er høy sannsynlighet for at Paredes kan forsøke å flykte. Hun meldte seg selv til politiet 10. august, dagen etter at politiet rykket inn i presidentpalasset for å pågripe henne. Riksadvokaten i Peru har åpnet fem ulike etterforskninger av Castillo, som også mistenkes for korrupsjon. Paredes' forsvarere sier de vil anke avgjørelsen, og Castillo har avvist anklagene som er blitt rettet mot ham.

Flere aktører varsler strøm-demonstrasjon

Når Stortinget samles for å snakke om kraftsituasjonen 19. september, samler flere aktører seg til demonstrasjon utenfor. Hovedinitiativtaker er Industriaksjonen, og markeringen skjer i samarbeid med Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm», skriver Klassekampen.

En rekke personer fra politiske partier, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner vil holde appell, opplyser Boye Ullmann, leder i Industriaksjonen, til Energinytt24 – Facebook-gruppas egen nettavis.

Nye regler skal hjelpe ikke-digitale bankkunder

En ny bransjenorm fra Finans Norge skal forebygge digitalt utenforskap, noe som blant annet rammer mange eldre. Ifølge Aftenposten trer normen i kraft 1. november.

Blant annet heter det at bankene skal ha et tilbud som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og å overføre penger uten hjelp av digitale løsninger. Til kunder som ikke behersker de digitale løsningene, skal bankene tilby rådgivning.