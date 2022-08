Brann i kornsilo på Jaren rammet togtrafikken

– Roa-Gjøvik er åpnet for trafikk etter en brann ved sporet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Det var Linje L3 mellom Oslo S og Jaren og R30 mellom Oslo S og Gjøvik som en periode var rammet av stengningen.

Siloen står rett ved togskinnene. Politiet opplyser at de ble varslet om brannen klokken 16.48. Halvannen time senere opplyste brannvesenet til lokalavisen Hadeland at de hadde kontroll, og at de derfor kunne sende hjem de fleste av mannskapene.

Det er ikke meldt om personskader, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.