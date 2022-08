– Politiet fikk dessverre nettopp bekreftet at en mann i 60-årene er erklært død av lege på stedet. Nærmeste pårørende er varslet. Politiet vil undersøke hendelsesforløpet, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter i 16.15-tiden søndag.

Det dreier seg trolig om at mannen har kommet i klem mellom en større hagemaskin og et gjerde,

Politiet skrev i en tidligere melding da nødetatene ennå ikke hadde kommet fram, at mannen trolig hadde fått en større gressklipper over seg. Operasjonsleder Øystein Eikedalen sier til NTB etter at mannen har blitt erklært død, at det ikke er tilfelle.

– Det er ikke snakk om at han har blitt overkjørt av en gressklipper, sier han.

Et redningshelikopter rykket sammen med ambulanse, politi og brannvesen ut etter at meldingen om ulykken kom klokken 15.26.

Operasjonslederen sier at hendelsesforløpet fremdeles er uavklart.

– Det kan også være en medisinsk årsak til at personen er omkommet, så det er ikke nødvendigvis slik at klemsituasjonen er dødsårsaken: Det gjenstår å se, og det blir også vurdert obduksjon, sier Eikedalen.