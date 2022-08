Dronen knuste vinduet og avsluttet ferden på lunsjrommet til Riisa advokatkontor, skriver Bergens Tidende.

– Det er riktig at en drone knuste vinduet på lunsjrommet i fjerde etasje under lunsjen, at dronen endte sin ferd inne på lunsjrommet, og at flere av oss ble overdrysset av glassbiter, skriver advokat og partner Svein Bergset i en SMS til avisen.

– Heldigvis ble ingen alvorlig skadd, men skadepotensialet var stort, så det kunne gått mye verre, skriver han.

Pressesjef og ansvarlig for TV 2s droneoperasjoner Jan-Petter Dahl beklager hendelsen.

– Det var sikkert en sjokkartet opplevelse. Vi er fryktelig lei oss for at dette skjedde og fryktelig glad for at ingen ble fysisk skadd, sier han.

Planen var å bruke droner under verdenscupen i triatlon i Bergen søndag, men etter at de mistet kontrollen over dronen under testingen, er alle kanalens droner satt på bakken.

Dahl forteller at de umiddelbart varslet politiet. Det ble gjort avhør og dronen ble beslaglagt. Statens havarikommisjon er varslet og skal undersøke hendelsen nærmere.