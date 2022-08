Stigende antall drepte i Libya

Minst 23 mennesker ble drept og over 140 er såret i sammenstøt mellom rivaliserende militsgrupper i Libyas hovedstad Tripoli gjennom gårsdagen. Det viser en oppdatert oversikt fra helsedepartementet i landet.

De siste månedene har det vært en opptrapping av blodige sammenstøt, og det er stor frykt for at det skal bryte ut en ny borgerkrig. FN sier i en uttalelse at de er svært bekymret over den eskalerende situasjonen.

Fotgjenger døde etter påkjørsel

Det ble gitt livreddende førstehjelp etter at en fotgjenger ble påkjørt på Brunlanesveien i nærheten av Tanum i Larvik kommune i natt. Politiet fikk melding om ulykken klokken 2.35.

Litt før klokken 4 opplyser politiet på Twitter at fotgjengeren er bekreftet død, men at de pårørende ikke er varslet.

Bilfører stakk av etter ulykke

Politiet har pågrepet mannen de mener stakk av fra en møteulykke på riksvei 13 ved Voss. Brannvesenet meldte om ulykken like etter klokken 18.30 i går kveld. En mannlig bilfører satt fastklemt med det politiet beskrev som kritiske skader.

Føreren av den andre bilen stakk fra stedet og forsvant inn i skogen. Litt før klokken 23 opplyste politiet at de hadde pågrepet en mann i 20-årene. Han er ikke alvorlig skadd, men er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Tyskland lover Ukraina-støtte

Tyskland forsikrer at landet skal støtte Ukraina i krigen mot Russland i flere år, dersom det blir nødvendig. Det sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock til avisen Bild am Sonntag.

– Ukraina forsvarer også vår frihet, vår fred. Og vi støtter dem økonomisk og militært, og så lenge det trengs. Punktum, sier Baerbock.

Vaksinekombo gir samme beskyttelse

De fleste kombinasjoner av ulike koronavaksiner gir samme beskyttelse som når samme vaksine brukes for alle doser. Det viser en studie gjennomført av svenske Läkemedelsverket sammen med myndighetene i Danmark, Finland og Norge. Forskningen er basert på vaksinasjonsdata for 23 millioner innbyggere.

Hovland med solid runde

Viktor Hovland endte med fem birdier og to bogeyer i PGA-tourmesterskapet i går. Nordmannen har levert stabilt i Atlanta og ligger på 22. plass etter tre av fire runder. Lynnedslag i nærheten av banen gjorde at starten på runden ble utsatt. På grunn av dårlig vær, ble spillet stanset da han hadde gått tolv av atten hull.