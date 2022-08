Bilfører stakk av etter ulykke ved Voss – mann pågrepet

– Ting tyder på at et kjøretøy har kommet over i motgående felt og forårsaket kollisjonen, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Brannvesenet meldte om ulykken like etter klokken 18.30 lørdag kveld. Det var store materielle skader, og en mannlig bilfører var fastklemt, men ble frigjort av brannvesenet.

– Mannen skal ha vært bevisst. Ulykken ble vurdert som såpass alvorlig at han ble tatt med av luftambulansen til Haukeland universitetssjukehus, sier Johannessen.

Per Gunnar Thrane ved Voss politistasjon sier til Avisa Hordaland at mannen er kritisk skadd.

Føreren av den andre bilen, som kom over i motsatt kjørefelt, stakk fra stedet og forsvant inn i skogen. Litt før klokken 23 sier Thrane til Bergens Tidende at de har pågrepet en mann i 20-årene, som de mistenker har kjørt ulykkesbilen. Han er ikke alvorlig skadd, men er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Til Bergensavisen opplyser politiet at den pågrepne ikke eier bilen han kjørte, men at det er snakk om en firmabil.