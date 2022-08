Mange meldinger om vannskader etter styrtregn i Kristiansand

Bare i løpet av natten har det blitt meldt inn over 40 skader.

– Vi venter at tallet på skader kommer til å stige en god del lørdag og de nærmeste dagene. Det er alltid et visst etterslep av skademeldinger etter slike hendelser, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han opplyser at veldig mange har fått såkalt tilbakeslag fra avløpsnettet inn i kjelleren.

– Da fosser det en blanding av avløp og regnvann opp fra toalett, sluk og vasker, forklarer Clementz.

Det er stort spenn i skadene, alt fra vann i kjelleren til vanninntrengning gjennom taket til privatboliger. Også flere bedrifter, butikker og biler har fått vannskader.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva skadene beløper seg til.