Økt strømregning tross støtte

For en vanlig østlandsfamilie økte strømregningen med 3.900 kroner i første halvår tross en strømstøtte på nesten 10.000 kroner, viser anslag fra NVE. Tallene fra Norges vassdrags- og energidirektorat inkluderer strøm, nettleie, alle avgifter og fratrekk for den statlige strømstøtten, skriver E24.

Brann i bolighus på Jæren

En brann som startet i en søppeldunk i natt, har spredd seg til en flermannsbolig på Varhaug på Jæren. Politiet fikk melding om brannen klokken 3.54. Politiet jobbet i natt med å avklare om det var folk i bygget.

Kvinne påkjørt av bilist

En kvinne ble sent i går kveld påkjørt av en bilist i et fotgjengerfelt på Grünerløkka i Oslo. Politiet opplyser at kvinnen er bevisst og ble kjørt med ambulanse til legevakten. Hun ble ikke påført livstruende skader. Bilførerens førerkort er beslaglagt, men det er ikke mistanke om ruspåvirkning.

Eksplosjon i Helsingborg

En person ble lettere skadd i en eksplosjon utenfor et helse- og sykeomsorgslokale i sentrum av Helsingborg i natt. To vinduer ble knust og en mindre brann brøt ut som følge av detonasjonen, opplyser svensk politi.

Russisk nei til slutterklæring

Russland har blokkert slutterklæringen fra FN-konferansen der status for ikkespredningsavtalen fra 1970 skulle gjøres opp. Ikkespredningsavtalen gjennomgås hvert femte år, men på grunn av koronapandemien ble konferansen avlyst i 2020 og kunne først holdes i år. Det ble heller ingen enighet om slutterklæring etter forrige gjennomgang i 2015.

Hovland fornøyd tross sur bogeyrekke

Viktor Hovland ville ikke deppe til tross for at han fikk tre bogeyer på rad i den andre runden av PGA-tourmesterskapet. Han spilte god golf gjennom runden og endte to slag under par på runden. Dermed ligger han på en på delt 21.-plass, tre slag under par totalt. Amerikanske Scottie Scheffler leder turneringen på 19 slag under par etter to runder.