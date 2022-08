Økt strømregning tross strømstøtte

Tallene fra Norges vassdrags- og energidirektorat inkluderer strøm, nettleie, alle avgifter og fratrekk for den statlige strømstøtten, skriver E24.

De har basert tallene på en familie med spotpriskontrakt og et strømforbruk på 20.000 kilowattimer (kWh) i året. Det er litt mer enn forbruket i en norsk gjennomsnittshusholdning.

Strømstøtten bidro til at regningen ble betydelig mindre enn den kunne vært. NVE anslår at støtten utgjør 9.400 kroner for familien i eksempelet. Uten den ville strømregningen nesten blitt doblet fra i fjor til i år. I stedet økte den med 28 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor.

Hittil i år har staten dekket 80 prosent av den gjennomsnittlige månedsprisen over 70 øre per kWh. Fra månedsskiftet dekkes 90 prosent av denne kostnaden. Støtten er begrenset til et forbruk på 5.000 kWh i måneden.