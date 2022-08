– Det er mange instanser involvert, men hva er sannheten? Statkraft produserer, Statnett leverer og NVE kontrollerer. Spørsmålet er om de forholder seg til gjeldende lovverk. Det er vi i tvil om, sier redaktør Erik Helli i Norges Hytteforbund (NHF) til Nationen.

Han sier forbundet blant annet ønsker å få belyst om vannressursene forvaltes etter gjeldende lovverk og viser til de store prisforskjellene mellom nord og sør.

– Vi kan ikke lenger sitte og se strømprisene fortsette å holde seg på dette nivået. Derfor ber vi i første omgang våre advokater vurdere om det er juridisk grunnlag for å gå til sivilt søksmål mot staten, sier styreleder Trond G. Hagen.

Hytteforbundet mener et søksmål kan bidra til å belyse det de mener er statens misligholdelse av sitt forvaltningsansvar.

– Vi er kjent med at saken er kompleks, og det er mange faktorer som spiller inn. I disse dager er mange vannmagasiner på Østlandet fulle, og vannet slippes gjennom utenom turbinene. Vannet ledes altså utenom turbinene og slippes rett på havet. Det er et eksempel på mislighold av forvaltning av vannressursene, sier Helli.

Hytteforbundet har vært kritisk til at regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen. De mener Norges rundt 500.000 hytter og fritidsboliger er en del av husholdningen for folk flest, og at de derfor burde vært omfattet av støtteordningen.