– Det somaliske politiet etterforsker saken som et mistenkt drap. På nåværende tidspunkt er alt jeg kan si, at dødsfallet var mistenkelig, og det er derfor vi undersøker det. Dessverre kan jeg ikke si noe mer om saken, skriver visepolitimester Zakia Hussen Ahmed i det somaliske politiet til VG.

Den norske utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger skal ha dødd i Somalia, skriver pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet i en epost til avisen.

Han sier at det normalt tar lang tid for utenrikstjenesten å få formelt bekreftet et dødsfall i Somalia, og at pårørende som ønsker hjelp, kan henvende seg til utenrikstjenesten ved ambassaden i Nairobi eller UDs døgnåpne operative senter.