Kvinne som er dømt for to drap, ber om gjenopptakelse

Det opplyser kvinnens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, til TV 2.

Kvinnen er dømt for å ha drept faren sin i 2002. Han ble funnet død i et badekar i Kristiansand. Kvinnen er også dømt for å ha drept en ekskjæreste i 2014. Han ble funnet død på et hotellrom i byen.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken. Etter mitt syn er det brukt ulovlige politimetoder, for dette holder ikke. Jeg er meget overrasket over at saken ikke er tatt videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Klomsæt.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld for de to drapene hun er dømt for.