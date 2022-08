SAS resultat 3. kvartal 2022

SAS legger fram sin delårsrapport for perioden fra 1. mai til 31. juli. Konsernsjef Anko Van der Werff og finansdirektør Erno Hildén presenterer og kommenterer rapporten klokka 8.

E6 på Tretten åpner igjen etter brukollaps

E6 på Tretten har vært stengt helt siden brukollapsen 15. august. Dermed har det vært redusert hastighet og omkjøringer i området. Mannskapene holder på å få gjort det siste ryddearbeidet ved brua, og E6 skal åpnes igjen i løpet av fredagen.

Sverige, Tyrkia og Finland holder Nato-møte i Finland

Sverige, Tyrkia og Finland møtes i Finland for å diskutere hvordan de skal følge opp avtalen de inngikk under Nato-toppmøtet i Madrid. Avtalen med Tyrkia var en forutsetning for at landet droppet sitt veto mot at Sverige og Finland skulle få bli medlemmer av forsvarsalliansen. Fredagens møte skal blant annet handle om kravene Tyrkia har stilt til Finland og Sverige for å godkjenne deres Nato-søknad.

Internasjonal sentralbanksjef-konferanse

Verdens sentralbanksjefer samles til den årlige konferansen i Jackson Hole i Wyoming. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache deltar. Det er knyttet stor spenning til USAs sentralbanksjef Jerome Powells tale på konferansen.

Diamond Leauge-stevne i Lausanne

Det blir arrangert Diamond Leauge-stevne i Lausanne i Sveits. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter fredag klokken 20.33.

Trekning i Europacup

Fredag er det trekning i Europaligaens gruppespill for menn. Bodø/Glimt får vite hvem som blir motstandere i gruppespillet i Europaligaen.