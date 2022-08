Psykiatrisk sakkyndige: Kirkehærverk-siktet mann er ikke tilregnelig

Helt siden mannen i 40-årene ble pågrepet og fengslet for likskjending og grovt skadeverk i Fjære kirke i slutten av oktober i fjor, har de rettspsykiatrisk sakkyndige erklært mannen som strafferettslig tilregnelig, skriver Agderposten.

Men under et fengslingsmøte denne uken snudde de psykiatrisk sakkyndige. Nå sier de at mannen likevel ikke er tilregnelig – og at han derfor ikke kan straffes for vandalismen han skal ha stått bak.

Når straffesaken mot ham kommer opp for Agder tingrett før jul, må påtalemyndigheten derfor legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern i stedet for fengsel.

Mannen mener selv at han ikke har en alvorlig psykiatrisk lidelse, og han ønsker ikke å bli overført til psykiatrisk institusjon i påvente av at straffesaken mot ham skal komme opp for retten.

– Dette er en av de mest spesielle sakene jeg har opplevd, sier mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt til Agderposten

I avhør har den siktede truet med å jevne den verneverdige middelalderkirken med jorden.