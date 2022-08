– Vi regner med at dette vil ta noe tid. Det kan se ut som om tanken på semitraileren er hel og intakt, men at rørledningene under tanken må tømme seg før noe mer kan gjøres, skriver politiet på Twitter.

En tankbil, som er lastet med propan, har veltet på Hovinmoen Grustak på Jessheim. Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter.

Politiet ber om at ingen forsøker å oppsøke stedet, og beboere i nærheten bes om å holde seg innendørs.

Vaktleder hos Øst 110-sentralen sier til Romerikes Blad at brannvesenet nå har noenlunde kontroll på at ingen oppholder seg innenfor sikkerhetssonen.

– Vi har tatt en del telefoner til bedrifter i området og det virker som folk nå skal være ute av sikkerhetsavstanden. Nå er det viktig å påpeke at vi ikke vil ha noen folk innen for denne sonen. I aller ytterste konsekvens kan det jo eksplodere, sier vaktlederen på Øst 110-sentralen.

– Vi er jo redde for den. Det er derfor vi har satt en sikkerhetsavstand. Det er masse brannbiler og store ressurser på stedet for å få kontroll.

Saken oppdateres