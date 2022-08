Coop fryser prisen på 200 dagligvarer ut året

VG melder at Coop setter et pristak på varene for å hjelpe kunder som sliter økonomisk som følge av prisstigningen på mat, strøm og drivstoff, samt renteøkninger.

– Vi kommer ikke til å øke prisene og holder dagens prisnivå eller lavere ut året. Det gjør vi for å bidra til å opprettholde nordmenns kjøpekraft, sier Bjørn Takle Friis, informasjonsdirektør i Coop, til VG.

Grepet tas i alle Coops butikker umiddelbart. Ved hjelp av kundeanalyser har de valgt ut 200 av de viktigste varene. Det er alt fra gulost, melk, ferdigretter og toalettpapir.

Takle Friis innrømmer at de har vært inspirert av at utenlandske kjeder, som franske Carrefour, har innført prisfrys den siste tiden.