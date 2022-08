To personer kritisk skadd etter motorsykkelulykke i Oslo

– Vi har to kritisk skadde pasienter som har kjørt motorsykkel i høy hastighet og krasjet, sier Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder for helse til Avisa Oslo.

Ulykken skjedde på Østre Aker vei ved avkjøringen til Haavard Martinsens vei rundt klokka 17.10.

De to personene satt på samme motorsykkel da de mistet kontrollen og kjørte ut av veibanen. Operasjonsleder Alexander Østerhaug sa tidligere til NTB at en av de to var bevisst da nødetatene kom fram til stedet, mens den andre var bevisstløst.

Ingen andre kjøretøy var involvert i hendelsen. Politiet sier til Avisa Oslo at det er for tidlig å si hva som er årsaken til ulykken.

– Vi vil ikke spekulere i hva som har skjedd. Det har vært vitner til hendelsen og disse blir nå avhørt. Vi vil selvfølgelig undersøke foranledning og alle andre faktorer. Det jeg kan si er at de har mistet kontrollen over motorsykkelen, sier politiets innsatsleder Tonje Brandrud.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at Østre Aker vei i retning Økern er åpnet for trafikk igjen.