To ukers varetekt for drapsforsøkssiktet mann i Fredrikstad

Den siktede mannen i 50-årene erkjenner ikke straffskyld, ifølge forsvareren hans, advokat Vigdis Brandstorp. Han er ilagt brev-, besøks- og medieforbud i varetektsperioden, melder NRK.

Kjennelsen ble avsagt i Søndre Østfold tingrett torsdag. Retten har unntatt gjengivelse av innholdet i kjennelsen av hensyn til etterforskningen.

Det var like før klokken 18.30 tirsdag kveld at politiet meldte at de var på en adresse på Gressvik der en kvinne i 40-årene var funnet med alvorlige kuttskader. Hun ble sendt til sykehus, og tilstanden skal nå være alvorlig, men stabil.

Politiet jobber med flere hypoteser om hendelsesforløpet, men hovedhypotesen er altså at hun skal ha blitt stukket med en knivlignende gjenstand.