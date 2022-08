SV sier nei til strømstøtte, men ja til lån

SV sier de kun vil akseptere at strømstøtte til bedrifter gis som lån. I tillegg vil partiet ha økt selskapsskatt.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier at SV ikke ønsker en generell støtteordning for bedriftene. Partiet mener det viktigste er at det blir tilbudt fastpriskontrakter til flere. Dersom det overhodet skal være aktuelt med strømstøtte for bedrifter, må det være en lånebasert ordning som man søker på

SV vil også kreve at næringslivet blir med på å ta regningen for en eventuell strømstøtte til bedriftene gjennom økt selskapsskatt.

Politisjef i Uvalde sparket etter skoleskyting

Et enstemmig skolestyre i Uvalde, der 19 elever og to lærere ble drept i en skoleskyting, har sagt opp sjefen for skolepolitiet. Avskjedigelsen kommer i kjølvannet av en rekke påstander om at Pete Arredondo gjorde flere alvorlige feil mens skoleskytingen pågikk 24. mai.

Arredondo har vært permittert siden juni og er den første politimannen som mister jobben etter det som har blitt beskrevet som klønete og nølende innsats fra politiets side.

Dansk kommisjon vil forby hijab i grunnskolen

Hijabforbud i grunnskolen er ett av forslagene fra en dansk kommisjon som har sett på hvordan minoritetskvinner kan sikres samme rettigheter som andre kvinner.

– Når noen bruker hijab, viser det at danske muslimer er annerledes enn andre danske jenter, sier kommisjonsleder Christina Krzyrosiak Hansen til nyhetsbyrået Ritzau.

– Når man er liten jente og går i grunnskolen, skal man ha lov til å bare være barn. Hvis noen senere livet, når de er voksne, finner ut at man har lyst til å gå med hodetørkle – av egen fri vilje – legger vi oss ikke opp i det, sier Hansen.

Erna Solberg: – Atomkraft er en skikkelig god energikilde

Høyre-leder Erna Solberg forstår ikke hvorfor Angela Merkel tok beslutningen om å stenge de tyske atomkraftverkene.

– Jeg mener at atomkraft er en skikkelig god energikilde i land som mangler stabilisator i sine kraftsystemer. Det finnes en avfallsutfordring, men jeg er ikke imot atomkraft generelt, sier Høyre-leder Erna Solberg til Finansavisen.

Erna Solberg er klar på at hun ikke ville ha stengt atomkraftverkene slik Tyskland har vedtatt, men hun vil ikke være med på å gi Angela Merkels beslutning skylden for energikrisen.

Weinstein får likevel anke voldtektsdom

Den øverste domstolen i New York har bestemt at filmprodusent Harvey Weinstein får anke en voldtektsdom fra 2020. Anken ble først avvist av en lavere domstol. En talsmann for ankedomstolen sier rettsbehandlingen trolig starter til uken.

Harvey ble i 2020 dømt for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og en lovende ung skuespiller i 2013. Weinstein ble dømt til 23 års fengsel. Den 70 år gamle produsenten sitter for tiden varetektsfengslet i California, der han også skal stilles for retten for overgrep.