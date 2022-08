Politiet mistenker siktet mor for mishandling av ytterligere to barn

De to barna hun mistenkes for å ha mishandlet, er begge nå over 18 år, skriver Bergens Tidende.

– Det er basert på forklaringene til partene og andre gjennomførte avhør i saken, samt innhentet dokumentasjon fra det offentlige, skriver politiadvokat Camilla Moe i en epost til avisen.

Det var i januar i år at en gutt i tenårene fra Bergen ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus med underernæring. Moren ble i mars siktet for å ikke ha skaffet gutten helsehjelp, før siktelsen senere ble utvidet til å gjelde grov mishandling. Guttens far er også mistenkt i saken.

– Denne saken er veldig spesiell, og ulik noe annet som tidligere har vært etterforsket i Vest politidistrikt, og så vidt jeg kan se også i landet for øvrig, sier Moe.

Kvinnens forsvarer, advokat Rolf Knudsen, sier at kvinnen ikke kan se at hun har gjort noe straffbart og at hun ønsker å samarbeide med politiet.