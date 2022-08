Suspendert kommuneoverlege i Trøndelag siktet for overgrep

Politiet bekrefter overfor Trønder-Avisa at de har tatt ut siktelse mot kommuneoverlegen etter at han er anmeldt av Statens helsetilsyn.

– Han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å ha skaffet seg seksuell omgang, opplyser politiet.

Kommunelegen er ikke pågrepet, men skal kalles inn til avhør.

Grenseoverskridende atferd

Ifølge Adresseavisen er kommuneoverlegen suspendert av Statens helsetilsyn etter flere varsler om at vedkommende har hatt grenseoverskridende atferd overfor kvinnelige pasienter.

Politiet har startet etterforskning og siktet mannen etter straffelovens paragraf 295 bokstav a, som omhandler seksuell omgang ved misbruk av stilling og avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Politiets jobb er å finne ut om disse klagene er av en sånn art at det har skjedd noe straffbart eller ikke, sier etterforskningslederen ved det aktuelle politikontoret til avisen.

Samtidig har den aktuelle kommunen opprettet en kontakttelefon hvor personer som har opplevd uønsket atferd fra legen, kan ta kontakt.

Suspendert

Kommuneoverlegen ble suspendert tidligere i sommer på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra to ulike pasienter. Bekymringsmeldingene kom henholdsvis høsten 2021 og denne våren. Siden da har fylkeslegen mottatt ti nye henvendelser fra pasienter, opplyser fylkeslege Jan Vaage til avisen.

Advokat Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav opplyser at han har hatt en kort samtale med kommuneoverlegen, men at de ikke har diskutert hvordan klienten stiller seg til siktelsen. Han sier imidlertid at slik han kjenner saken, forutsetter han at kommuneoverlegen avviser siktelsen.