Politiet har fått melding fra flere trafikanter som sliter med kjøreforholdene på E69 mot Magerøya, og tirsdag ettermiddag ble veien stengt.

Det er også meldinger om trafikanter som har problemer med kjøreforholdene på selve Magerøya, opplyser politiet i Finnmark.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Troms og ytre strøk av Finnmark. Det varsles om liten til full storm med vindkast på 27–30 meter per sekund. Lokalt kan det komme vindkast opp mot 30–35 meter per sekund. Vinden er ventet å minke tirsdag kveld.