Astri Tonoian skal lage Freya-statue

Initiativtaker Erik Holm (32) sier til NRK at kunstneren hele tiden har vært interessert, og støttet både saken og innsamlingsaksjonen.

– Det var mange ulike grunner til at valget falt på henne. Hun er lokal og jobber mye med dyr når det gjelder kunst, sier Holm.

Hvor statuen skal stå, er ikke bestemt. 32-åringen sier flere private aktører, som ønsker å ha den i nærheten av restauranter og brygger, har tatt kontakt.

– Det viktigste er at den er lett tilgjengelig folk, og gjerne en plass hvor Freya holdt til den siste tiden, sier Holm.

På innsamlingsaksjonens nettside, Spleis , sier Tonoian at hun gleder seg til oppgaven.

– Det er ikke ofte at et skulpturoppdrag treffer meg så godt med både betydning og uttrykksform, så dette er selvsagt et oppdrag jeg genuint gleder meg til å legge tid, krefter og kompetanse i, sier Tonoian.

Freya ble avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet 14. august etter å ha tilbrakt store deler av sommeren i Oslo. Direktoratet fryktet at det ville oppstå flere farlige situasjoner mellom Freya og mennesker.

Kort tid etter opprettet Holm innsamlingsaksjonen til en statue til minne om hvalrossen. Målet var å samle inn 200.000 kroner. Tirsdag ettermiddag var det kommet inn nær 255.000 kroner.